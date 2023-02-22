مصر.. وفاة طفلين وأبويهما بتسرب غاز في بني سويف

لقي 4 أفراد من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب اثنان من الأبناء، في محافظة بني سويف جنوب مصر، الأربعاء، إثر تسرب غاز داخل منزلهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية، بلاغًا يُفيد بمصرع زوج وزوجته واثنين من أبنائهما، وإصابة اثنين آخرين، اختناقًا جراء تسرب غاز داخل منزلهم في عزبة التحرير في مدينة بني سويف.

وأكد الأمن المصري مصرع الزوج 37 سنة، وزوجته، 30 سنة، وابنيهما 14 سنة و3 سنوات، وتم إيداع الجثامين الأربعة في مشرحة مستشفي بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى نقل المصابين وهما طفلان 15 سنة و5 سنوات، إلى قسم الاستقبال في مستشفى بني سويف العام، لتلقي الإسعافات الأولية لهما.

ولفتت أجهزة الأمن المصرية، إلى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة؛ للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.