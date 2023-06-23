مصر.. ما حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن بحادث مروع؟

نفت الفنانة التشكيلية المصرية ياسمين أيمن، أنباء تداولتها مواقع مصرية على نحو واسع، تتحدث عن وفاتها إثر حادث سير مروع.

وقالت ياسمين أيمن في منشور على صفحتها على فيسبوك "حقيقي الكلام ده كله كذب وأي كلام وكفاية تشهير وأي شير أعمى انتو خضيتوا قرايبي وصحابي والناس خايفة بجد فعيب اللعب بالمشاعر ده".