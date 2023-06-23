مصر.. ما حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن بحادث مروع؟
نفت الفنانة التشكيلية المصرية ياسمين أيمن، أنباء تداولتها مواقع مصرية على نحو واسع، تتحدث عن وفاتها إثر حادث سير مروع.
وقالت ياسمين أيمن في منشور على صفحتها على فيسبوك "حقيقي الكلام ده كله كذب وأي كلام وكفاية تشهير وأي شير أعمى انتو خضيتوا قرايبي وصحابي والناس خايفة بجد فعيب اللعب بالمشاعر ده".
و قالت وسائل إعلام محلية إن شخصين توفيا أحدهما الفنانة التشكيلية المصرية ياسمين أيمن؛ إثر حادث سير تعرضت له مركبتها في منطقة التجمع الأول بالقاهرة.
وبحسب تلك الوسائل، كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة أن سائق السيارة من طراز "بورش" كان يسير بسرعة عالية تقترب من الـ200 كيلو متر في الساعة، بحسب ما أظهرت كاميرات المراقبة.
ولفتت إلى أن عجلة القيادة اختلت ما تسبب في انقلاب السيارة عدة مرات لمسافة طويلة، ثم اصطدامها بالأشجار والرصيف.