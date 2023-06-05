للمرة الثانية.. انهيار مروع لجسر شهير في الهند

شهدت ولاية هندية، يوم الأحد، حادثة مروعة بعد انهيار جسر بحري شهير للمرة الثانية خلال عام، محدثًا دمارًا هائلًا في المنطقة، وسط ذهول المتواجدين في المكان.

وانهار جسر "Sultanganj" الواقع على نهر الجانج في ولاية بيهار الهندية، مجددًا بعد انهياره سابقًا، في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، وأُعيد بناؤه لكنه انهار مجددًا.

ووثق بعض من كانوا متواجدين في المكان اللحظة المروعة لانهيار الجسر الذي تصدع تدريجيًا قبل أن ينهار بالكامل، مخلفًا دمارًا هائلًا وموجة من الغبار.

ورغم بعد المسافة بين من كانوا متواجدين في المنطقة وبين الجسر، إلا أنهم اضطُروا للهروب للنجاة بأنفسهم من تأثير الغبار الهائل الناتج عن الانهيار الذي امتد إلى مسافة واسعة في المنطقة.

وفتحت السلطات المعنية في الهند تحقيقًا سريعًا في الحادثة للوقوف على أسباب انهيار الجسر للمرة الثانية خلال عام واحد، علمًا بأن الحادثة لم تسفر عنها أية إصابات.