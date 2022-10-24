وزير هندي يصفع امرأة اقتربت منه (فيديو)

في حادثة غريبة، أقدم وزير تطوير البنية التحتية لولاية كارناتاكا الهندية، على صفع سيدة على وجهها أمام عدسات الكاميرات، أثناء توزيع صكوك ملكية الأراضي هناك؛ ما أثار جدلًا واسعًا في البلاد.

وقام الوزير بزيارة لقرية هانغالا بمنطقة تشاماراجاناغار؛ للإشراف على توزيع سندات ملكية الأراضي ضمن برنامج عام أطلقته الدولة.

وبينما كان في مهمته، أظهر مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم، لحظة اقتراب امرأة من الوزير، وسط حشد كبير من الناس؛ للاحتجاج على عدم حصولها على سند ملكية أرض.

وما كان من الوزير إلا أن رد عليها بصفعة على وجهها؛ ما تسبب بصدمة واسعة أمام الحشد، بحسب الموقع الإلكتروني لقناة "العربية".