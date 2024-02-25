وفاة شخصين وفقدان 5 بحادث غرق مركب عمال في النيل (صور)
لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 3 آخرون في حادث غرق مركب كان يحمل 10 عمال بإحدى قرى محافظة الجيزة بمصر، فضلًا عن فقدان 5 عمال تحاول فرق الإنقاذ العثور عليهم.
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بغرق المركب بمنطقة منشأة القناطر، وعلى الفور تحركت قوة أمنية وسيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وبالمعاينة الأولية تبيَّن غرق جميع الركاب.
وحضرت قيادات أمنية من مديرية أمن ومحافظة الجيزة، إلى مكان الحادث لمتابعة عملية البحث عن المفقودين.
وأشار مصدر أمني في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن الهم الأول الآن هو البحث عن المفقودين في محاولة لإنقاذهم إن كانوا على قيد الحياة، وسيتم بعدها إحالة القضية إلى النيابة العامة لكشف المتسبب في حادثة الغرق.