وفاة شخصين وفقدان 5 بحادث غرق مركب عمال في النيل (صور)

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 3 آخرون في حادث غرق مركب كان يحمل 10 عمال بإحدى قرى محافظة الجيزة بمصر، فضلًا عن فقدان 5 عمال تحاول فرق الإنقاذ العثور عليهم.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بغرق المركب بمنطقة منشأة القناطر، وعلى الفور تحركت قوة أمنية وسيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وبالمعاينة الأولية تبيَّن غرق جميع الركاب.