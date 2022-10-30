افتتح الأسبوع الماضي بعد تجديده.. 132 قتيلا إثر انهيار جسر في الهند

لقي أكثر من 132 شخصا على الأقل حتفهم وسقط المئات في نهر عندما انهار جسر للمشاة في ولاية جوجارات الواقعة في غرب الهند.



وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط 75 قتيلا على الأقل الأحد بانهيار الجسر. ونقلت وسائل إعلام محلّية عن مسؤولين قولهم إن حوالى 500 شخص، بينهم نساء وأطفال، كانوا على جسر موربي يؤدون طقوسا لمهرجان ديني رئيسي حين انقطعت الأسلاك التي تدعمه ما أدى إلى انهيار الهيكل بكامله في النهر.

وقال بريجيش ميرجا الوزير في الولاية حيث وقعت الكارثة إن أكثر من ثمانين شخصا أنقِذوا.

يقع الجسر في موربي على مسافة 200 كيلومتر غرب أحمد اباد، المدينة الرئيسية في ولاية غوجارات، ويبلغ ارتفاعه 233 مترا وطوله 1,5 مترا.