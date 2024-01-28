مصر.. انتحار طالبة مدرسة بسبب "التنمر"

أقدمت طالبة مصرية في الخامسة عشر من عمرها على قتل نفسها شنقا؛ بسبب "تنمر زملائها" عليها، ومعاملتها "بشكل سيىء"، بحسب ما أكدته الصحف المحلية.

وبدأت الواقعة بتلقي المباحث العامة بلاغا يفيد بالعثور على فتاة مشنوقة أمام باب منزلها في حي الطالبية التابع لمديرية أمن الجيزة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن فتاة تدعى "هاجر"، وهي طالبة بالصف الأول الثانوي، وجدت مشنوقة بحبل على مدخل المنزل.

وفي التحقيقات، أكدت والدة الفتاة أن ابنتها كانت تمر بحالة نفسية سيئة طوال الفترة الماضية، وذلك بعد تعرضها للتنمر والمعاملة السيئة من قبل زملائها في المدرسة، ما دفعها لإنهاء حياتها.

وحررت الشرطة محضرا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة، التي بدورها أمرت بنقل الجثمان إلى المشرحة وتكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير حول الحادث.