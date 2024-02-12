بعد العثور على جثة "مريم" في نهر الراين.. الخارجية المصرية تصدر بيانًا

بعد يومين من العثور على جثة مواطنة مصرية في نهر الراين بسويسرا، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا أكدت فيه أنها تتابع القضية عن كثب.

وقالت الوزارة في البيان الذي شاركته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك "تتابع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في العاصمة السويسرية بيرن مع السلطات السويسرية عن كثب منذ اللحظات الأولى، قضية اختفاء المواطنة المصرية مريم مجدي أحمد الطفيلي، والتي عثر على جثمانها، أمس الـ11 من فبراير الجاري، مُلقى بنهر الراين بالقرب من إحدى بلديات كانتون زيورخ السويسرية.

وأضافت "كانت سفارة جمهورية مصر العربية في بيرن تلقت خبر اختفاء المواطنة المصرية في الـ31 من يناير الماضي من محل إقامتها بأحد الفنادق السويسرية".

وتابعت "قامت السفارة بالتواصل الفوري مع الجهات الأمنية السويسرية التي قامت في إطار التحقيقات في القضية بتوسيع نطاق البحث الجغرافي عن المواطنة المفقودة آنذاك، ليشمل بضع مدن سويسرية، حيث عثر في النهاية على جثمان الفقيدة. وقد ألقت السلطات السويسرية القبض على أحد الأشخاص المشتبه فيهم في القضية".