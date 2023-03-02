قطار رعب وشبكة مريضة.. "خطأ" تسبب بكارثة قطار اليونان

وقالت متحدثة باسم خدمة الإطفاء لوكالة فرانس برس: "واصلنا الليلة لأن الوقت ليس في صالحنا. كلّما مرّ الوقت قلّت فرص العثور على ناجين".

وتحطّمت القاطرات الأمامية فيما قُتل سائقا القطارين على الفور بفعل الاصطدام العنيف الذي وقع قبل منتصف الليل بقليل (22,00 بتوقيت غرينتش) ليل الثلاثاء الأربعاء في وادي تيمبي.

ووصف بعض الركّاب مشاهد رعب وفوضى تحت أمطار من الزجاج المحطّم والأنقاض التي خلّفها انقلاب القطار.

وقال رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس، مساء الأربعاء: "كلّ شيء يُظهر أنّ المأساة تعود للأسف في الأساس إلى خطأ بشري مأساوي".

"قطار الرعب"

وبعد لقائه أقرباء للضحايا خلال زيارته موقع الاصطدام ثمّ مستشفى لاريسا، قال كيرياكوس ميتسوتاكيس: "لقد سألوني: لماذا؟". وأضاف في مداخلة تلفزيونية مقتضبة ومسجّلة: "نحن مدينون لهم بإجابة صادقة". كما أصدر مرسوم حداد وطني لمدّة ثلاثة أيام.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعازيه عبر "تويتر"، الخميس، قائلاً: "بالنيابة عن الشعب الأميركي، نرسل أنا وجيل خالص تعازينا لأُسر الضحايا".

كذلك، تحدّث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين عبر الهاتف مع نظيره اليوناني نيكولاوس ديندياس، وأكد له أنّ "الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اليوناني في هذه الفترة الصعبة"، وفقاً لمتحدث باسم وزارة الخارجية.

وفي هذه الأثناء، تظاهر سكّان في لاريسا حاملين لافتات كُتب عليها "الخصخصة تقتل!". كذلك، جرت تظاهرات في أثينا أمام مقر شركة "هيلينيك ترين".

وقال بافلوس أسلانيديس الذي لا يزال ابنه في عداد المفقودين مع أحد أصدقائه: "كان قطار الرعب".

بدوره، ندّد رئيس نقابة سائقي القطارات كوستاس ينيدونياس بأن السلامة غير متوفرة على هذا الخط الذي يربط مدينتين رئيسيتين في اليونان.

وقال لقناة "اي ار تي" التلفزيونية: "كلّ (الإشارات) تتمّ يدوياً. النظام لا يعمل منذ العام 2000".

"شبكة مريضة"

وكان ينيدونياس قد أكد في وقت سابق أنّه "لا يوجد نظام للسلامة ولا جهاز تحكّم عن بعد ولا إشارات مرور تعمل".

وقال كوستاس بارغيوتاس، وهو طبيب في مستشفى لاريسا: "كان قطاراً مليئاً بالطلّاب، بالشباب في العشرينات من أعمارهم"، مضيفاً: "إنّه لأمر مروّع أن نرى العربات تتكوّم مثل الورقة".

وقال الراكب أنجيلوس (22 عاماً) من مكان الحادث: "ما عشته كان كابوساً.. ما زلت أرتعش".

وتابع: "شعرنا بالاصطدام مثل هزّة أرضية كبيرة"، مضيفاً: "لحسن الحظ، كنّا في العربة قبل الأخيرة وخرجنا على قيد الحياة".