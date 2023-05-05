أكثر من 100 قتيل جرّاء فيضانات في الكونغو الديمقراطية

قضى أكثر من 100 شخص في فيضانات تسببت بها، مساء الخميس، أمطار غزيرة في إقليم جنوب كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والمحاذي للحدود مع رواندا.

وأسفرت أمطار غزيرة عن أكثر من 130 قتيلاً، هذا الأسبوع، وفق ما أفادت مصادر محلية، الجمعة.

وقال مسؤول محلي لوكالة "فرانس برس"، إن "الحصيلة غير النهائية بلغت مئة قتيل"، فيما تحدث نائب لإذاعة محلية عن نحو 150 قتيلاً وعدد كبير من المفقودين.