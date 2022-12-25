أمضوا شهرًا تائهين في البحر.. وصول 57 لاجئًا من "الروهينغا" إلى إندونيسيا

وصل زورق متهالك يحمل 57 لاجئًا من "الروهينغا"، جميعهم من الرجال، إلى الساحل الغربي لإندونيسيا، الأحد، بعد أن أمضوا شهرًا في البحر، وفق ما أفاد مسؤول في شرطة أتشيه لـ"فرانس برس".

ويُخاطر الآلاف من الروهينغا، ومعظمهم مسلمون يتعرضون للاضطهاد في بورما ذات الأغلبية البوذية، بحياتهم كل عام في رحلات بحرية طويلة ومكلفة، وغالبًا في سفن متداعية، في محاولة للوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا.