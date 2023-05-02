لبوة تنهي حياة طفل فلسطيني في حديقة بقطاع غزة

قضى طفل يبلغ من العمر 6 أعوام الإثنين بعد أن عضّه أسد في حديقة حيوانات محلّية في خان يونس جنوب قطاع غزة، حسب ما أعلنت مصادر أمنية وطبية.

وقال الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي في بيان إنّ "الطفل تسلّق داخل الحماية المحيطة بقفص الأسد واقترب من إحدى فتحاته ما أدّى إلى إصابته ومن ثم وفاته".

وقال مصدر طبي إنّ الطفل المتوفى هو "حمادة نضال اقطيط (6 أعوام) وقد نقل إلى مستشفى ناصر بخان يونس" حيث فارق الحياة.

ووقع الحادث في مدينة "أصداء" الترفيهية التي تضمّ حديقة صغيرة للحيوانات.