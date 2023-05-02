لبوة تنهي حياة طفل فلسطيني في حديقة بقطاع غزة
قضى طفل يبلغ من العمر 6 أعوام الإثنين بعد أن عضّه أسد في حديقة حيوانات محلّية في خان يونس جنوب قطاع غزة، حسب ما أعلنت مصادر أمنية وطبية.
وقال الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي في بيان إنّ "الطفل تسلّق داخل الحماية المحيطة بقفص الأسد واقترب من إحدى فتحاته ما أدّى إلى إصابته ومن ثم وفاته".
وقال مصدر طبي إنّ الطفل المتوفى هو "حمادة نضال اقطيط (6 أعوام) وقد نقل إلى مستشفى ناصر بخان يونس" حيث فارق الحياة.
ووقع الحادث في مدينة "أصداء" الترفيهية التي تضمّ حديقة صغيرة للحيوانات.
وعقب الحادث أغلقت الشرطة هذه المدينة الترفيهية.
ويوجد في هذه الحديقة أسدان داخل قفص حديدي، كما تضمّ عدداً من الحيوانات والطيور، غالبيتها منزلية وأليفة.
وقال شاهد عيان إنّ "الطفل دخل من فتحة صغيرة في السياج الحديدي الملفوف بأسلاك شائكة ثم وصل إلى قفص الأسد، واقترب منه، فقامت اللبوة بعضّه من رأسه، ثم جاء عناصر الأمن وسحبوا الطفل وهو ينزف دماً من رأسه ونُقل إلى المستشفى".
وهذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الحادثة في قطاع غزة حيث لا توجد حديقة حيوانات عامة.