رئيس كولومبيا يتراجع عن إعلان إنقاذ الأطفال المفقودين في الأمازون

تراجع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الخميس عن تصريح سابق له أعلن فيه العثور على 4 أطفال من السكان الأصليين على قيد الحياة بعد فقدانهم منذ أكثر من أسبوعين إثر تحطم طائرتهم في منطقة الأمازون.

وقال بيترو على تويتر إنه حذف التغريدة التي نشرها مساء الأربعاء وأعلن فيها إنقاذ أربعة أطفال بينهم طفل يبلغ 11 شهرا في الأمازون الكولومبية.

وأضاف "أنا آسف لما حدث. القوات العسكرية ومجتمعات السكان الأصليين ستواصل بحثها بلا كلل لإعطاء البلاد الأخبار التي تنتظرها".

وكان السلطات قد نشرت أكثر من 100 جندي مع كلاب مدرّبة للبحث عن الأطفال الذين كانوا على متن طائرة تحطّمت في منطقة الأمازون في الأول من أيار/مايو في حادث أسفر عن مقتل والدتهم وبالغين اثنين آخرين.

وتعتقد فرق الإنقاذ أنّ الإخوة الأربعة الذين يتحدّرون من السكّان الأصليين، وهم ثلاثة أطفال أعمارهم 13 و9 و4 أعوام ورضيع في شهره الـ11، كانوا يسيرون على غير هدى في الغابة العذراء بمقاطعة كاكيتا الجنوبية منذ تحطّمت طائرتهم.