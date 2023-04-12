فقدان 3 متسلقين بعد سقوطهم في صدع جبلي

أعلنت السلطات النيبالية، أن عمال الإغاثة يحاولون العثور على 3 متسلقي جبال نيباليين فُقدوا بعد سقوطهم في صدع.

جاء ذلك الحادث خلال مهمة استكشافية كانوا متجهين فيها إلى قمة إيفرست الأربعاء، في أول حادث في موسم تسلق الجبال.

وكان المتسلقون الثلاثة يعبرون منحدر "خومبو" الجليدي الخطر أثناء نقلهم الإمدادات إلى المعسكر 1، المرحلة الأولى على الطريق إلى قمة إيفرست، على ارتفاع 8849 مترا فوق مستوى سطح البحر.

وقال بيغيان كويرالا من وزارة السياحة النيبالية لوكالة "فرانس برس": "مازلنا نجمع التفاصيل، لكننا نعلم أن كتلة ثلجية ضربتهم هذا الصباح وسقطوا في صدع".

وأضاف: "فرق معسكر القاعدة تعمل معا للبحث والإنقاذ".

ويُعرف منحدر خومبو الجليدي بخطورته الكبيرة وحركته الدائمة، ما يجبر متسلقي الجبال على المناورة بين الشقوق باستخدام سلالم.

ولم تنجح مروحية في تحديد مكان المتسلقين المفقودين.