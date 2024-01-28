هجوم بـ"الحساء" على الموناليزا (فيديو)

ألقت ناشطتان بيئيتان الحساء على الزجاج المصفح الواقي الخاص بلوحة "موناليزا" في متحف اللوفر في باريس صباح الأحد، مبررتين خطوتهما خصوصًا بالرغبة في تعزيز "الحق في غذاء صحي ومستدام".

وفعّل متحف اللوفر خلية أزمة، مع إخلاء الصالة التي تُعرض فيها "الموناليزا" على الفور وتنظيفها.

وجرى تبني هذه الخطوة في بيان صادر عن مجموعة تسمى "الرد الغذائي"، تقدم نفسها على أنها "حملة مقاومة مدنية فرنسية تهدف إلى إحداث تغيير جذري في المجتمع على المستوى المناخي والاجتماعي".

وأشارت المجموعة إلى أن إلقاء الحساء على "الموناليزا" يشكّل "بداية حملة مقاومة مدنية، تحمل مطلبًا واضحًا ومفيدًا للجميع: الضمان الاجتماعي للغذاء المستدام".