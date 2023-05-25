أستراليا.. حريق ضخم يلتهم مبنى وسط سيدني (فيديو)
تمكنت فرق الإطفاء والإنقاذ، اليوم الخميس، من إجلاء 50 شخصا من مبنى تعرض لحريق هائل وسط العاصمة الأسترالية سيدني.
ولازالت فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق في المبنى الذي يقع في منطقة "Surry Hills"، وقامت الشرطة بإغلاق الطرقات بالمنطقة المحيطة بالحريق.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور على شبكات التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب الضخمة وهي تتصاعد من المبنى الذي يقع بين أبراج شاهقة وعلى مسافة قريبة من أكثر محطات القطارات ازدحاما في سيدني.
وبحسب ما أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة، فقد تعرض سقف المبنى إلى تدمير كامل.