أستراليا.. حريق ضخم يلتهم مبنى وسط سيدني (فيديو)

وأظهرت مقاطع فيديو وصور على شبكات التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب الضخمة وهي تتصاعد من المبنى الذي يقع بين أبراج شاهقة وعلى مسافة قريبة من أكثر محطات القطارات ازدحاما في سيدني.

وبحسب ما أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة، فقد تعرض سقف المبنى إلى تدمير كامل.