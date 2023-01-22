10 قتلى بينهم طفل بانهيار مبنى في حلب

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، توفي 10 أشخاص، بينهم ثلاث أطفال، جراء انهيار مبنى مؤلف من 5 طوابق في حلب، بسبب ضعف أساساته.

وفي شباط/فبراير 2019، تسبب انهيار مبنى متضرر بفعل الحرب في المدينة بمقتل 11 شخصًا، بينهم 4 أطفال.

وتقاسمت القوات الحكومية والفصائل المعارضة السيطرة على أحياء حلب منذ صيف 2012 وحتى نهاية 2016، تاريخ سيطرة الجيش السوري بدعم روسي على كامل المدينة بعد أعوام من المعارك والقصف والحصار.