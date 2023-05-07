مصرع 7 أشخاص دهسًا في ولاية تكساس الأمريكية

لقي 7 أشخاص حتفهم دهسًا، اليوم الأحد، عندما صدمهم رجل بسيارة في مدينة براونزفيل بولاية تكساس، فيما يقبع مشتبه به رهن الاحتجاز، وفق ما ذكرته قنوات تلفزيونية أمريكية.

ونقلت (سي.بي.إس 4) و(إن.بي.سي 23) عن اللفتنانت مارتن ساندوفال، من شرطة براونزفيل، قوله إن الحادث وقع، الساعة 8:30 صباحًا، بالتوقيت المحلي بالقرب من مركز أوزانام الذي يأوي مهاجرين ومشردين.