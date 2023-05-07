مصرع 7 أشخاص دهسًا في ولاية تكساس الأمريكية

مصرع 7 أشخاص دهسًا في ولاية تكساس الأمريكية

رويترز
رويترز

لقي 7 أشخاص حتفهم دهسًا، اليوم الأحد، عندما صدمهم رجل بسيارة في مدينة براونزفيل بولاية تكساس، فيما يقبع مشتبه به رهن الاحتجاز، وفق ما ذكرته قنوات تلفزيونية أمريكية.

ونقلت (سي.بي.إس 4) و(إن.بي.سي 23) عن اللفتنانت مارتن ساندوفال، من شرطة براونزفيل، قوله إن الحادث وقع، الساعة 8:30 صباحًا، بالتوقيت المحلي بالقرب من مركز أوزانام الذي يأوي مهاجرين ومشردين.

مصرع 7 أشخاص دهسًا في ولاية تكساس الأمريكية
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وأضاف ساندوفال خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الإخبارية أن مهاجرين كانوا من بين القتلى.

وقال ساندوفال: "نجري تحقيقًا لمعرفة ما إذا كان المشتبه به ثملًا وقت وقوع الحادث".

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