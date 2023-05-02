بينهم طفل.. ملاحقة مشتبه به بقتل 5 أشخاص في تكساس

أعلنت السلطات في ولاية تكساس الإثنين، عن أنّها تلاحق رجلاً يشتبه بأنه قتل خمسة أشخاص بينهم طفل يبلغ ثماني سنوات بعدما أبدوا انزعاجاً من ممارسته الرماية بالبندقية في حديقة منزله.

ويشارك أكثر من مئتي شرطي محليين وفدراليين في عملية البحث عن الرجل وهو مكسيكي يدعى فرانشيسكو أوروبيزا، في الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي عقده في نهاية الأسبوع حذّر غريغ كيبرز شريف مقاطعة سان خاسينتو في شمال هيوستن المسلّح بأنه خطير "وقد يكون موجودا في أيّ مكان".

وعرضت السلطات جائزة مالية قدرها 80 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تتيح الوصول إلى هذا الرجل الذي وصفه العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس سميث بأنّه "وحش".

ويشتبه بأنّ الرجل البالغ 38 عاما فتح النار ليلة السبت داخل منزل في كليفلاند، فقتل خمسة أشخاص جميعهم من هندوراس تتراوح أعمارهم بين 8 و31 عاما.

وحسب السلطات المحليّة فإنّ الرجل كان يتدرّب على الرماية في حديقة منزله حين طلب منه جيرانه التوقف عن إطلاق النار لكي يتسنّى لرضيع النوم.