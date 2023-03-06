اليونان تحتجز مدير المحطة المسؤولة عن حادث القطارين

واستمرت الاحتجاجات في شوارع اليونان بعد أيام من اصطدام قطارين، أحدهما للركاب والآخر للشحن، على طريق اثينا-ثيسالونيكي في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء الماضي.

واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في اثينا اليوم الأحد بعد أن احتشد الآلاف للاحتجاج على الحادث.

ويواجه رئيس محطة مدينة لاريسا (59 عاما) عدة تهم تتعلق بتعطيل حركة النقل وتعريض أرواح الركاب للخطر.

واستجوب قاض الأحد رئيس المحطة، الذي لا يمكن ذكر اسمه بموجب القانون اليوناني، لمدة سبع ساعات قبل أن تحتجزه السلطات.