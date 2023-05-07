مصرع 12 شخصا وإصابة 31 بحادث مروع في تركيا
تسبب حادث سير مروع في ولاية هاتاي جنوبي تركيا، بمقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة 31 آخرين، من بينهم 3، إصاباتهم خطيرة، فضلاً عن تحطم واحتراق عدة سيارات.
وكان سائق شاحنة فقد السيطرة على عجلة القيادة في ساعة متأخرة من مساء السبت واصطدمت بـ9 سيارات وحافلتين صغيرتين.
وكانت العديد من المركبات متوقفة على جانب الطريق بالقرب من محطة وقود وفقاً لوكالة "الأناضول"، حيث كان أصدقاء وأقارب يودعون الشباب الذين يغادرون لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
وقالت وكالة الأنباء التركية الخاصة (ديميرورين)، إن الشاحنة كانت تحمل أنقاض زلزال واصطدمت بشاحنة أخرى قبل عبور الطريق السريع حوالي الساعة السابعة مساء. بالتوقيت المحلي (1600 ت.غ).
وذكرت الأناضول، أن الشاهد علي سراق قال إن بعض القتلى احترقوا حتى الموت.
وعقب الحادث، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، إن حرائق اندلعت على طريق الإسكندرونة - أنطاكيا السريع.
وبث الوزير تغريدة أعلن فيها إرسال 22 سيارة إسعاف و3 فرق إنقاذ طبية إلى مكان الحادث في توبوغازلي.
وكتب على تويتر: "رحم الله مواطنينا الذين فقدوا أرواحهم وأقدم تعازي لأقاربهم.. سنبذل قصارى جهدنا لضمان استعادة المصابين صحتهم في أسرع وقت ممكن".