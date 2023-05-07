مصرع 12 شخصا وإصابة 31 بحادث مروع في تركيا

وقالت وكالة الأنباء التركية الخاصة (ديميرورين)، إن الشاحنة كانت تحمل أنقاض زلزال واصطدمت بشاحنة أخرى قبل عبور الطريق السريع حوالي الساعة السابعة مساء. بالتوقيت المحلي (1600 ت.غ).

وذكرت الأناضول، أن الشاهد علي سراق قال إن بعض القتلى احترقوا حتى الموت.

وعقب الحادث، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، إن حرائق اندلعت على طريق الإسكندرونة - أنطاكيا السريع.

وبث الوزير تغريدة أعلن فيها إرسال 22 سيارة إسعاف و3 فرق إنقاذ طبية إلى مكان الحادث في توبوغازلي.

وكتب على تويتر: "رحم الله مواطنينا الذين فقدوا أرواحهم وأقدم تعازي لأقاربهم.. سنبذل قصارى جهدنا لضمان استعادة المصابين صحتهم في أسرع وقت ممكن".