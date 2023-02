الطفل "الناجي الوحيد" يلتقي والده بعد أن فرقهما الزلزال "وخطف" حياة أسرتهما

اللقاء الذي سيزرع السعادة في قلب ملايين الأشخاص، متأكدين من ذلك!



دعواتنا أن يجمع الله كل متضرر مع عائلته وأحبابه، وأن ينقذ أخيه من تحت الأنقاض.



The reunion that will make thousands of people happy!

We pray for all the earthquake victims to reunite with their loved ones.#زلزال pic.twitter.com/7WUKp9wJVX