الطفل "الناجي الوحيد" يلتقي والده بعد أن فرقهما الزلزال "وخطف" حياة أسرتهما

وأشار ظهور الطفل وحيدًا وهو يأكل على سرير الشفاء إلى أنه فقد عائلته في الزلزال، لكن مقطع فيديو يوثق كيف تم جلب الأب إلى طفله، وقد بدا الأب في حالة يُرثى لها، إذ ما زالت آثار الأنقاض على ملابسه المقطعة، وبقع الدم على وجهه، ليكون الطفل هو ذاته الذي لقيت صورته تفاعلًا كبيرًا.