الطفل "الناجي الوحيد" يلتقي والده بعد أن فرقهما الزلزال "وخطف" حياة أسرتهما
وثق مقطع فيديو لحظة لقاء جمع أبا سوريا مع طفله، الذي كان قد لقي تعاطفًا كبيرًا بعد أن ظهر في صورة وهو يأكل "موز" في أحد المستشفيات، حيثُ كان وحيدًا بعد أن اعتقد الجميع أنه فقد عائلته جراء الزلزال المُدمر الذي ضرب سوريا.
وأشار ظهور الطفل وحيدًا وهو يأكل على سرير الشفاء إلى أنه فقد عائلته في الزلزال، لكن مقطع فيديو يوثق كيف تم جلب الأب إلى طفله، وقد بدا الأب في حالة يُرثى لها، إذ ما زالت آثار الأنقاض على ملابسه المقطعة، وبقع الدم على وجهه، ليكون الطفل هو ذاته الذي لقيت صورته تفاعلًا كبيرًا.
وبحسب الفيديو، الذي نشره حساب "فريق ملهم التطوعي" عبر موقع التواصل الاجتماع "تويتر"، فقد تم جمع الطفل، الذي ظهر في الصورة التي جرى تداولها على نطاق واسع، بأبيه، بعد أن فقد الطفل والدته وأخته، في حين ما زال أخوه، الذي يبلغ من العمر 5 أعوام، تحت الأنقاض.
ويظهر في الفيديو أن أحدهم وقد اصطحب الأب للقاء ابنه في مشهد مؤثر وتهتز له المشاعر الإنسانية، حيثُ تنهمر دموع الأب المنهك، الذي لم يستطع حتى حمل ابنه، بعد أن أنهكته أنقاض الزلزال.
وفي الفيديو يقول الأب مخاطبًا ابنه: "ما بحسن شيلك يا ابني، والله ما بحسن شيلك يا بابا"، قبل أن يخاطب من هم حوله ويقول لهم: "ثقيل علي ما بحسن شيلو"، قبل أن يُساعده أحدهم ليُقبّل ابنه، الناجي الوحيد من أسرته.