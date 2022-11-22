انفجار في دهوك يوقع عددا من القتلى والجرحى
ذكرت تقارير عراقية فجر اليوم، أن انفجارا عنيفا في مدينة دهوك بإقليم كردستان العراق أوقع 4 قتلى وعشرات الجرحى في حصيلة أولية.
وقالت إن الانفجار وقع في أحد المباني نتيجة تسرب للغاز ما تسبب باندلاع النيران، موضحة أن الانفجار ناجم عن تسريب في أحد أنابيب الغاز داخل الاقسام الداخلية للطلبة في مركز محافظة دهوك.
وفور وقوع الانفجار هرعت وحدات الدفاع المدني إلى المكان لإخماد النيران وإسعاف الجرحى.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع للحظة الانفجار تظهر ضخامته.
وتحدثت تقارير عن أن الانفجار حدث في أحد المخابز الذي يقع أسفل مبنى يضم سكنا للطلاب، مشيرة إلى مقتل 4 وإصابة 27 شخصا، نتيجة الانفجار والنيران الناجمة عنه والتي تسبب بأضرار مادية كبيرة بأملاك وسيارات المواطنين.