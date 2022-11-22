انفجار في دهوك يوقع عددا من القتلى والجرحى

وقالت إن الانفجار وقع في أحد المباني نتيجة تسرب للغاز ما تسبب باندلاع النيران، موضحة أن الانفجار ناجم عن تسريب في أحد أنابيب الغاز داخل الاقسام الداخلية للطلبة في مركز محافظة دهوك.

وفور وقوع الانفجار هرعت وحدات الدفاع المدني إلى المكان لإخماد النيران وإسعاف الجرحى.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع للحظة الانفجار تظهر ضخامته.