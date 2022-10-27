محامي قاتل نيرة أشرف يدافع عن المتهم بقتل "فتاة الشرقية"

كشف المحامي المصري أحمد حمد، عن توليه الدفاع عن إسلام محمد فتحي المتهم بقتل سلمى بهجت المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الشرقية".

ويأتي قرار المحامي، بعد يوم واحد من انسحابه من الدفاع عن محمد عادل المتهم بقتل "نيرة أشرف" المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة المنصورة".

وقال حمد لـ"إرم نيوز"، إنه "قرر الانسحاب من قضية محمد عادل بعد وفاة فريد الديب، فلم يعد الأمر مناسبًا للبقاء في القضية"، موضحًا أن "محمد فتحي والد المتهم إسلام حضر إليه وطلب منه الدفاع عن نجله في قضية طالبة المنصورة، وأنه وافق على طلب الأب، وسيحضر مع المتهم في جلسة المحاكمة المقبلة".

وأفاد المحامي بأنه "سيتولى الدفاع وحده عن المتهم بقتل فتاة الشرقية، ولن يكون معه أي محامين آخرين بداية من الجلسة المقبلة، التي من المُقرر أن يصدر فيها الحكم النهائي بعد ورود رأي مفتي الجمهورية في إعدام الجاني".

وقضت محكمة الجنايات، في بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بإحالة أوراق "إسلام" المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت "فتاة الشرقية"، إلى مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.