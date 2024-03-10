القبض على سائق اصطدم ببوابة قصر باكنغهام (فيديو)

قالت الشرطة البريطانية اليوم الأحد، إنها ألقت القبض على رجل بعد أن اصطدمت سيارة ببوابة قصر بكنجهام بوسط لندن.

وأظهرت صور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة عند البوابة الأمامية للقصر، فيما نقلت وسائل إعلام بريطانية عن شاهد قوله إنه سمع "دويا قويا".

وأفادت الشرطة بأن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح أمس السبت.