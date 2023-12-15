حادث قطار في بكين يصيب 102 شخصا بكسور

أسفر حادث بقطارات الأنفاق في بكين عن إصابة 102 شخص بكسور بعد تصادم في جزء المسار الواقع فوق الأرض، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي، الجمعة.

وشهدت العاصمة الصينية، حيث يعد وقوع هذا النوع من الحوادث نادرا، عواصف ثلجية في الأيام الأخيرة أثّرت على عمليات التشغيل، وأدت إلى تأخير في حركة النقل في أنحاء المدينة.

وقع الحادث عند الساعة 18:57 (10:57 ت غ) الخميس، عندما انفصلت العربتان الأخيرتان في القطار عن البقية، وفق ما ذكرت السلطات.

وأفاد تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي الجمعة "نقل 515 شخصا بالمجموع إلى المستشفى للخضوع لفحوص، عانى 102 منهم من كسور".

بحلول الساعة السادسة صباحا الجمعة (22:00 ت غ الخميس)، كان 423 شخصا قد غادروا المستشفى، وفق "سي سي تي في" الذي أضاف أن 67 آخرين ما زالوا يتلقون العلاج فيما يخضع 25 شخصا لمراقبة طبية.

وأكد التلفزيون عدم وقوع أي قتلى.