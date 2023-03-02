إنقاذ كلب من تحت الأنقاض بعد مرور 22 يومًا على زلزال تركيا المُدمر

تمكنت فرق الإنقاذ في مدينة أنطاكيا التركية من إنقاذ كلب على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بعد مرور 22 يومًا على الزلزال المدمر، الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا.

ويُظهر مقطع فيديو، نشرته وكالة الأناضول التركية، عملية إنقاذ الكلب، التي جاءت بعد أن سمعت فرق الإنقاذ صوت نباح الكلب من تحت أنقاض أحد المباني المنهارة في ولاية هطاي.