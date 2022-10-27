إيران.. مصرع 4 أشخاص إثر انفجار بمصنع أوكسجين في الأهواز

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر بجراح، جراء انفجار وقع في مصنع لإنتاج وشحن الأوكسجين في مدينة الأهواز عاصمة محافظة خوزستان في إيران.

وقال رئيس دائرة الإطفاء وخدمات السلامة في بلدية الأهواز، إبراهيم قنبري، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، يوم الخميس، إن "انفجارًا وقع، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، في مصنع شحن الأوكسجين بالمدينة أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخر بجراح".

وأضاف قنبري أن الانفجار أدى إلى "تضرر جزء كبير من المصنع"، مشيرًا إلى أنه "لم يعرف بعد سبب الحادث، وسيتم التحقيق في ذلك الخميس".

بدورها، نقلت وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية عن مصدر في بلدية الأهواز، قوله إن "سبب هذا الحادث هو الإهمال في إصلاحات المصانع وعدم مراعاة احتياطات السلامة".