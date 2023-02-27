زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شرق تركيا

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر اليوم الاثنين منطقة شرق تركيا، وفق ما أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل الذي قال إن الزلزال بقوة 5.7 قبل أن يعدلها لاحقًا، بحسب رويترز.

لكن وكالة الأناضول التركية الرسمية نقلت عن إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" أن زلزالا قوته 5.6 درجة ضرب ولاية ملاطية شرق البلاد.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، إن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 12:04 (09:04 تغ).​​​​​​​

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 6.96 كيلومتر تحت سطح الأرض، ومركزه بمنطقة يشيل يورت، وفق الوكالة ذاتها.