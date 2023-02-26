مقتل 5 ركاب إثر تحطم طائرة إسعاف بولاية نيفادا الأمريكية

وجاء في البيان: "بكل حزن نعلن أننا تلقينا الآن تأكيدًا من إدارة إطفاء مقاطعة ليون المركزية بعدم نجاة أي من الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها".

وبالإضافة إلى الطيار، كانت الطائرة تقل ممرضة ومسعفًا ومريضًا وأحد أفراد أسرة المريض، وفق البيان.

وفي وقت لم تؤكّد بعد الظروف المحيطة بالحادث، تحطّمت الطائرة فيما تضرب عاصفة ثلجية كبيرة الساحل الغربي للولايات المتحدة.

ومساء السبت، كان نحو 100 ألف شخص في ولاية كاليفورنيا دون كهرباء، وفقًا لموقع PowerOutage.us المتخصص.

كما أصبحت طرق رئيسة غير سالكة بسبب الجليد والثلوج، بما في ذلك أجزاء من الطريق السريع 5 الذي يربط المكسيك وكاليفورنيا وشمال غرب المحيط الهادئ وكندا.