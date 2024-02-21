مقتل طفلة طمرتها الرمال على أحد شواطى فلوريدا (صور)

أظهرت مقاطع فيديو وصور رواد أحد شواطىء فلوريدا، وهم يستخدمون أيديهم لحفر الرمال في محاولة لإنقاذ طفلة صغيرة حوصرت في حفرة، قبل وفاتها.

وفي التفاصيل التي أوردها موقع "نيويورك بوست"، كانت الطفلة التي تبلغ من العمر 5 سنوات، قد حفرت حفرة بعمق 150 سنتمتر على شاطىء "لودرديل باي ذا سي"، عند الساعة الثالثة مساء يوم أمس الثلاثاء، عندما انهارت عليها الرمال الثقيلة ودفنتها.