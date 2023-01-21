المكسيك.. تحدٍ جديد في تيك توك يتسبب بحالات تسمم بين الطلاب

حذّرت السلطات المكسيكية من مخاطر تحدٍّ رائج عبر منصة تيك توك، تسبّب في تسمّم عدد من التلاميذ عقب تناولهم نوعاً من الأدوية. ويتمثل التحدي الذي ينضوي تحت هدف "مَن ينَمْ آخِراً يفزْ"، في محاولة بقاء الأشخاص مستيقظين بعد تناولهم عقار كلونازيبام الذي يُستخدم عادةً لمعالجة نوبات الصرع أو نوبات الهلع أو القلق المفرط. ويشكل النعاس أحد الآثار الجانبية للدواء.

وأوضحت هيئة السلامة العامة في العاصمة أنّ عناصر الإسعاف عالجوا خمسة قاصرين تعرّضوا للتسمم داخل إحدى مدارس مكسيكو، وأبلغت سلطات ولاية نويفو ليون الشمالية عن ثلاث حالات مماثلة سُجلت فيها، ولم يصب أي تلميذ بأعراض خطرة.