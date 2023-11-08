السعودية.. السيطرة على تمساح تجول في شوارع القطيف

نجحت فرق الإنقاذ التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية، في السيطرة على تمساح كان يتجول في شوارع محافظة القطيف.

وشوهد التمساح من قبل أحد الأشخاص، وهو يتجول بأحد الشوارع، قبل أن يقوم بإبلاغ المركز الوطني.