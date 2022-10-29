السويد: "الكوبرا الملك" يهرب مجددا بعد تحديد موقعه

بعد حوالي أسبوع على فراره اللافت من جحره في حديقة حيوانات سويدية، نجح ثعبان من نوع "الكوبرا الملك" في الهرب مجدداً بعدما حدد طاقم الحديقة موقعه داخل جدار، على ما أعلنت السلطات أمس الجمعة.

وكان هذا الحيوان الزاحف الملقب بـ"سير فاس" ("السيد المصفر") قد فر السبت الفائت، عبر أحد الأضواء المثبتة في قفصه بعد بضعة أيام فقط على وصوله إلى حديقة سكانسن للحيوانات في ستوكهولم.

وبعد فراره، أُطلق على الثعبان الهارب اسم "هوديني"، في إشارة إلى نجم فنون التخفي الأمريكي المجري الشهير هاري هوديني.

وأغلقت حديقة الحيوانات قسم الزواحف بعد الفرار.

ولتحديد موقعه، رش الموظّفون الدقيق ونصبوا فخاخاً لاصقة. كما استعانوا بكاميرات خاصة زودتهم بها السلطات الجمركية للتفتيش في نقاط خارجة عن متناولهم.

وبدا الجمعة أن عملية البحث وصلت إلى خواتيمها السعيدة إثر رصد الثعبان داخل جدار.

لكنّ الجمارك السويدية كتبت في بيان عبر الشبكات الاجتماعية "حُدد موقع (سير فاس)، لكنه هرب مجددا"، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وأضافت: "بفضل عمل منهجي، حُدد أخيراً موقع (سير فاس) في جدار داخلي قرب قفص الزواحف"، لكن الثعبان "نجح مجدداً الجمعة في الفرار".