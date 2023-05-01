مقتل 18 شخصا بتدهور حافلة سياح في المكسيك

لقي 18 سائحا مكسيكيا على الأقل مصرعهم وأصيب 24 آخرون عندما تدهورت حافلتهم في واد في ولاية "ناياريت" الواقعة غرب المكسيك.

وبحسب سكرتارية الأمن وحماية المواطن، التي نشرت صوراً للحادث وبياناً عبر فيسبوك، فإن عناصر من شرطة ولاية "ناياريت" وإدارة الإطفاء وصلت للمكان بالتنسيق مع الحماية المدنية في "كومبوستيلا" و"كابوفي".

وقال بيدرو نونيز المسؤول في الحماية المدنية إن الحافلة التابعة لشركة خاصة كانت تنقل سياحا من "غوادالاخارا" في ولاية "خاليسكو" المجاورة إلى شواطىء منطقة "غوايابيتوس" في "ناياريت".

وبحسب المسؤول، انحرفت عن الطريق وتدهورت في أحد الوديان، لافتاً إلى أن جميع الركاب هم من المكسيكيين.

ولم يعرف حتى الآن السبب وراء الحادث الذي وقع مساء السبت.