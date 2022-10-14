مصر .. مصرع 7 وإصابة 9 بحادث سير خلال عودتهم من حفل زفاف



لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون، إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقلهم على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية فارس التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو بأسوان.

وتبين من التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل 16 شخصا كانوا قادمين من حضور حفل زفاف عندما انقلبت السيارة أمام قرية فارس بمركز كوم أمبو.

وأسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص ينتمون لقرية الديوان بمركز نصر النوبة، وإصابة 9 آخرين حيث تم نقل المتوفين إلى مشرحة أسوان، والمصابين إلى مستشفى كوم أمبو والصداقة لتلقي العلاج، وتراوحت الإصابات بين كسور وجروح ونزيف.

وكان إسعاف أسوان قد تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسوان الصحراوي الغربي، حيث تم الدفع بـ13 سيارة إسعاف لنقل جثث المتوفين والمصابين، فيما أمرت النيابة المصرية بانتداب لجنة من المرور لكتابة تقرير حول أسباب الحادث.