الإكوادور.. قبلة سياحية استحالت ساحة حرب بين العصابات

تعصف حرب العصابات بمدينة "غواياكيل" الساحلية التي تعتبر من أهم الوجهات السياحية في الإكوادور، ويطلق عليها "بوابة الشواطئ" على المحيط الهادئ وجزر "غالاباغوس".

ويشتد صراع النفوذ بين العصابات المتنافسة على أسواق المخدرات وطرق تهريبها، في الإكوادور، لدرجة أنها أصبحت ميدان حرب، يسقط فيه القتلى والجرحى باستمرار، خلال هجمات دامية.

وتشهد "غواياكيل"، وهي واحدة من كبرى المدن في جنوب غرب الإكوادور، هجمات انتقامية رداً على هجمات سابقة، في دوامة اقتتال لا تتوقف، بين أقطاب الجريمة والمخدرات.

وتفيد التقارير المحلية بأن الإكوادور، الواقعة بين كولومبيا والبيرو، والتي باتت موطناً لأكبر منتجين للكوكايين في العالم، تشهد أسوأ تصعيد للعنف في تاريخها الحديث.

وأدت الجرائم المرتبطة بالمخدرات بين العامين 2021 و2022 إلى ارتفاع معدل جرائم القتل بالضعف تقريباً منتقلاً من 14 -25 لكل 100 ألف نسمة.

وشهدت "غواياكيل" في أقل من شهر هجومين داميين، آخرهما الاثنين، حيث قتل 6 أشخاص وجرح 8 على الأقل، في هجوم أرجعته القيادات الأمنية لحرب العصابات.