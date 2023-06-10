14 قتيلا بحرائق غابات في كازاخستان

لقي 14 شخصًا مصرعهم في حرائق التهمت 60 ألف هكتار من الغابات في شمال شرق كازاخستان، فيما اندلع الحريق بسبب العواصف الرعدية يوم 8 حزيران/يونيو، وفقا للسلطات المحلية.

وقالت وزارة الحالات الطارئة، في بيان لها اليوم السبت، إنها تبحث عن حرّاس محاصرين، فيما "عُثر على 14 جثة".

وهذه الحصيلة هي الأعلى خلال السنوات الأخيرة في الجمهورية السوفياتية السابقة.