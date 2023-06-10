14 قتيلا بحرائق غابات في كازاخستان
لقي 14 شخصًا مصرعهم في حرائق التهمت 60 ألف هكتار من الغابات في شمال شرق كازاخستان، فيما اندلع الحريق بسبب العواصف الرعدية يوم 8 حزيران/يونيو، وفقا للسلطات المحلية.
وقالت وزارة الحالات الطارئة، في بيان لها اليوم السبت، إنها تبحث عن حرّاس محاصرين، فيما "عُثر على 14 جثة".
وهذه الحصيلة هي الأعلى خلال السنوات الأخيرة في الجمهورية السوفياتية السابقة.
وأشارت إلى أن الوضع تحت السيطرة والنيران لا تهدد المنازل رغم إجلاء 316 شخصا.
وأقرت وزارة الحالات الطارئة، في هذا البلد الكبير الواقع في آسيا الوسطى، بالصعوبات التي تواجهها بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وهبوب الرياح في جميع الاتجاهات.
وتمت تعبئة أكثر من ألف شخص، معظمهم من العاملين في الطوارئ والدفاع؛ للمساعدة في إخماد الحرائق.