مصر.. مصرع 5 أشخاص بانهيار منزل في المنيا
لقى 5 أشخاص مصرعهم بينهم طفلان، وأصيب 2 آخران إثر انهيار منزلهم، بمركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا جنوب مصر، الجمعة.
ووفق وسائل إعلام محلية، فإن القتلى والجرحى جميعهم من أسرة واحدة.
تبين مصرع "شروق عيد، 17 عاما، طارق عيد، 12 عاما، رضا عبد المعز، 45 عاما، عيد حلمي، 70 عامًا، ولمياء عيد، 8 سنوات"
وحسب المصادر، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانهيار منزل في مركز أبوقرقاص في المنيا، ووجود ضحايا أسفل الأنقاض، حيث انتقل على الفور رجال الحماية المدنية وسيارات إسعاف، وجرى انتشال 5 جثث واثنين من المصابين من تحت الأنقاض.
وتبينت وفاة كل من "شروق عيد 17 عاما، طارق عيد 12 عاما، رضا عبد المعز 45 عاما، عيد حلمي 70 عاما، ولمياء عيد 8 سنوات". بينما أصيب "أحمد عبد اللطيف 18 عاما، وعمر عيد 10 سنوات".
وقد جرى نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي، في حين باشرت السلطات المصرية التحقيق في الحادث.