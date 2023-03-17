مصر.. مصرع 5 أشخاص بانهيار منزل في المنيا

وحسب المصادر، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانهيار منزل في مركز أبوقرقاص في المنيا، ووجود ضحايا أسفل الأنقاض، حيث انتقل على الفور رجال الحماية المدنية وسيارات إسعاف، وجرى انتشال 5 جثث واثنين من المصابين من تحت الأنقاض.

وتبينت وفاة كل من "شروق عيد 17 عاما، طارق عيد 12 عاما، رضا عبد المعز 45 عاما، عيد حلمي 70 عاما، ولمياء عيد 8 سنوات". بينما أصيب "أحمد عبد اللطيف 18 عاما، وعمر عيد 10 سنوات".