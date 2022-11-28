وفاة عريس أردني بعد أيام من زواجه

أثارت حادثة وفاة الشاب الأردني، محمد عربيات، بعد أيام من زواجه، حزنا وتفاعلا واسعين في المملكة، وظهر ذلك جليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والشاب عربيات، الذي كان في سن الثلاثينات من عمره، توفي اختناقا من غاز التدفئة، بعد نحو 10 أيام من زفافه، وفق تقارير محلية أشارت إلى أن عروسه لا تزال ترقد على سرير الشفاء في المستشفى في قسم العناية الحثيثة.

ورثى مدونون بكلمات مؤثرة الشاب الراحل، متداولين في الوقت نفسه ما كتبته "حماة" العريس التي عبرت عن حزنها الشديد لهذا الفقد.