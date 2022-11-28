وفاة عريس أردني بعد أيام من زواجه
أثارت حادثة وفاة الشاب الأردني، محمد عربيات، بعد أيام من زواجه، حزنا وتفاعلا واسعين في المملكة، وظهر ذلك جليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
والشاب عربيات، الذي كان في سن الثلاثينات من عمره، توفي اختناقا من غاز التدفئة، بعد نحو 10 أيام من زفافه، وفق تقارير محلية أشارت إلى أن عروسه لا تزال ترقد على سرير الشفاء في المستشفى في قسم العناية الحثيثة.
ورثى مدونون بكلمات مؤثرة الشاب الراحل، متداولين في الوقت نفسه ما كتبته "حماة" العريس التي عبرت عن حزنها الشديد لهذا الفقد.
وأضافت عبير جباجي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أين ذهبت يا محمد وتركتنا وراءك؟ أين تركت أمك وإخواتك الذين هم قطعة من كيانك، وأين تركت حبيبة قلبك وتؤام روحك لين وهي ترقد الآن في العناية المركزة ولا تدري أين أنت".
وتساءلت مخاطبة الشاب الراحل: "أين تركت أصدقاءك ومحبينك أيها القمر الساطع الذي سرعان ما تملكت السماء، لتضيء بحبك ونبلك و عطائك وابتسامتك الرائعة عتمة الليل، حتى صور عرسكم يا محمد لم تجهز بعد ونحن بانتظارها على أحر من الجمر وزينة فرحكم معلقة في أرجاء البيت".
ومضت تقول: "كم كنتم سعداء أنت ولين، كم كنتم تخططون لما ستفعلونه في شهر العسل بعد خمسة أيام، وكان قد ابتدأ العد العكسي ليوم السفر، من كان يدري أنه كان العد العكسي ليوم الفراق، نستودعك يا إلهي ابننا محمد أجمل ما خلقت، اعتني به يا إلهي وامنحنا الصبر والسلوان، محمد حبيبي لروحك السلام وليكن ذكرك مؤبدا يا حبيب الروح".
إلى ذلك، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسهم أصدقاء الشاب الراحل بنعيه بكلمات مؤثرة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.