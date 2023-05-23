الأردن.. إنقاذ 26 سائحًا فرنسيًا من الغرق في العقبة

أنقذت السلطات البحرية في المملكة الأردنية الهاشمية، مساء اليوم الإثنين، 26 سائحاً من الجنسية الفرنسية تعرضوا للغرق في محافظة العقبة، الواقعة على خليج العقبة الذي يشكل الفرع الشرقي للبحر الأحمر.

وتمكنت قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، مساء اليوم الإثنين، من إنقاذ 26 سائحاً من الجنسية الفرنسية تعرضوا للغرق بعد أن فقد الكابتن السيطرة على القارب السياحي.

وتعود التفاصيل إلى بلاغ ورد لمركز العمليات البحري يفيد بأن قائد المركب السياحي فقد السيطرة، حيثُ جرى تحريك طاقم بحري مكون من 3 زوارق: واحد للسلامة العامة، وثانٍ للإسعاف، وأخير لرد الفعل السريع.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية لجميع السائحين على متن المركب، وحالتهم الصحية جيدة، وفقًا لما ذكرت صحيفة "السوسنة" المحلية، التي أشارت إلى أنه جرى قطر القارب داخل أحد المنتجعات السياحية للحيلولة دون وقوع إصابات بشرية.