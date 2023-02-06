دول خليجية ترسل مساعدات عاجلة لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

في ذات الإطار، قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إنه "تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تنطلق أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته دولة قطر لدعم الجمهورية التركية الشقيقة لمواجهة كارثة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا اليوم".

وبحسب البيان: "ويرافق أولى رحلات الجسر الجوي فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) مجهز بآليات متخصصة بعمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى مستشفى ميداني ومساعدات إغاثية وخيم ومستلزمات شتوية".

وضرب زلزال قوته 7,8 درجة جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة، موديا بحياة مئات الأشخاص في البلدين، وملحقا أضرارا جسيمة، وفقا لبيانات رسمية من الجانبين.

وقد تلاه بعد ساعات قليلة زلزال آخر بلغت قوته 7,5 درجة.