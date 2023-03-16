يضم لاجئين أوكرانيين.. حريق هائل يبتلع فندقا تاريخيا في بريطانيا
دمر حريق ضخم بين عشية وضحاها فندقًا في بلدة بريطانية عمره 400 عام، يأوي لاجئين أوكرانيين بينهم أطفال، وأسفر عن عدة إصابات.
وكان Angel Inn في ميدهيرست، غرب ساسكس، من بين عدد من المباني التي اجتاحها حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.
ويعتقد أن الحريق اندلع بعد الساعة 1 صباحًا بقليل في عقار في "نورث ستريت" قبل أن ينتشر إلى سطح الفندق المجاور.
ووصفت خدمات الإطفاء والإنقاذ في غرب ساسكس الحريق بأنه "كبير"، وهرعت عشر سيارات إطفاء ومنصة سلمية وحاملة مياه وعربة للطرق الوعرة.
وبعد الساعة السادسة صباحًا بقليل، قالت خدمة الإطفاء إن الحادث "تصاعد" وإن 14 سيارة إطفاء موجودة في الموقع للتصدي للحريق.
ورغم حجم وشراسة الحريق، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بليغة، حيث عولج 4 أشخاص لفترة وجيزة في مكان الحادث.
وقالت خدمات الإطفاء والإنقاذ في ويست ساسكس: "تم إجلاء أكثر من 30 شخصًا من المبنى، ويعمل رجال الإطفاء بجد للسيطرة على الحريق".
وقالت هيلتون هولواي، وهي واحدة من السكان المحليين شهدت الحادثة، إنه تم إجلاء العشرات من المكان، من بينهم بعض الأطفال.
من جهتها، بدأت جمعية خيرية محلية تساعد اللاجئين الأوكرانيين في قبول التبرعات لمساعدة المتضررين من الحريق.
وكان الفندق في السابق نزلًا للتدريب يوفر المرطبات والغرف للمسافرين الذين يمرون عبر المدينة، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويدعي أصحابه أن الفندق نشأ في القرن السابع عشر، على الرغم من أن قائمة إنجلترا التاريخية الرسمية تؤرخ المبنى نفسه إلى القرن الثامن عشر.