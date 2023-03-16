يضم لاجئين أوكرانيين.. حريق هائل يبتلع فندقا تاريخيا في بريطانيا

دمر حريق ضخم بين عشية وضحاها فندقًا في بلدة بريطانية عمره 400 عام، يأوي لاجئين أوكرانيين بينهم أطفال، وأسفر عن عدة إصابات.

وكان Angel Inn في ميدهيرست، غرب ساسكس، من بين عدد من المباني التي اجتاحها حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

ويعتقد أن الحريق اندلع بعد الساعة 1 صباحًا بقليل في عقار في "نورث ستريت" قبل أن ينتشر إلى سطح الفندق المجاور.