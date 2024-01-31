بعد 87 عاما.. هل عُثر على طائرة إميليا إيرهارت المفقودة؟

بعد مرور ما يقرب من قرن، قد يكون عُثر على بقايا طائرة رائدة الطيران الأميركية الشهيرة "أميليا إيرهارت" في قاع المحيط الهادئ، بحسب شركة استكشاف بحرية نشرت صورة بالسونار، الإثنين.

وتقول الشركة الأميركية "ديب سي فيجن" ("دي اس في")، إن الصورة التُقطت بعد عمليات بحث مكثفة في غرب جزيرة هاولاند، وهي منطقة شعاب مرجانية غير مأهولة وسط المحيط الهادئ بين أستراليا وهاواي.

وأقلعت أميليا إيرهارت مع ملاحها فريد نونان في 20 أيار/مايو 1937 من أوكلاند بولاية كاليفورنيا، لتصبح أول امرأة تطير حول العالم، بعد خمس سنوات من كونها أول امرأة تعبر المحيط الأطلسي منفردة.

لكن فقد أثر الاثنين في الثاني من تموز/يوليو بعد إقلاعهما من لاي في بابوا غينيا الجديدة، في رحلة شاقة ممتدة على 4000 كيلومتر. وكان من المفترض أن يتزودا بالوقود في جزيرة هاولاند، لكنهما لم يصلا إلى هناك أبداً.