"هاجمتني بعدوانية".. ممرضة تبرر ضربها مسنّة في كوسوفو

وفور تداول الفيديو، سارعت الشرطة للبحث عن المعتدين، وبعد القبض عليهم، أبدت المشتبه بها الرئيسية أورونا ندمها على فعلتها، مؤكدة أن المرأة حاولت مهاجمتها، فما كان بوسعها إلا ضربها للدفاع عن نفسها.

وقالت مصادر صحفية أن أورونا ذهبت في ذلك اليوم لمساعدة زملائها الذين كانوا يتعاملون مع امرأة مسنّة (الضحية)، لأنها كانت عدوانية للغاية.

وبررت أورونا العنف الذي استخدمته ضد المسنّة بقولها "هي من هاجمتني أولا، كانت تعاني من انهيار عصبي وتسبب ذلك بحدوث عدد من المشاكل في المركز".

وسردت القصة قائلة: "أكد طبيب المسنة لنا أنها تعاني من اضطرابات نفسية، وفي يوم الحادثة، كانت عدوانية لأبعد الحدود، ومرت بأزمات عصبية، فقمنا بإبلاغ الطبيب".

وأضافت: "في تلك اللحظة كان ممرضون يحاولون تغيير حفاضتها بعد أن قضت فيها حاجتها ولوثت المنطقة بيديها، فسمعت ضجيجا في غرفة التبديل فهرعت للمساعدة، فركلتني وهاجمتني بقوة، فاضطررت إلى إبعادها.

من ناحيتها، دافعت زميلة "أورونا" عنها، فقالت: في الجامعة تعلمنا أن نحاول السيطرة على الأشخاص الذين يشكلون خطرا على الموظفين بسبب اضطراباتهم العقلية، أنا أدرك تماما أنه كان على أورونا أن تكون أكثر حذرا، لكن العجوز كانت قوية وحاولت الاعتداء عليها.

وكانت عائلة المرأة المسنة وهي والدة شهيدة كوسوفية، قد أخرجتها من المركز بعد انتشار الفيديو على الفور، كما توعدوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المركز والموظفين.