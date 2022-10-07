19 قتيلا حصيلة انهيار جليدي في الجانب الهندي من جبال الهيمالايا

أعلنت السلطات أن انهيارا جليديا في الجانب الهندي من جبال الهيمالايا، وقع قبل 3 أيام، أسفر عن مقتل 13 فردا على الأقل من أفراد مجموعة من متسلقي الجبال.

وذكرت السلطات، اليوم الجمعة، أنه لا يزال حتى الآن 10 أفراد آخرون في عداد المفقودين، وفق حصيلة جديدة.

وضمّت المجموعة 34 طالباً من معهد نهرو لتسلق الجبال المحلي، إضافة إلى 7 مدربين وممرضة، وكانت حصيلة سابقة الأربعاء قد أفادت بمقتل 10 منهم على الأقل.

ووقع الانهيار الجليدي قرب قمة جبل "دروبادي كا داندا-2" على ارتفاع 4880 مترا في ولاية "أوتارانتشال" شمال البلاد.

وقالت ريديم أغروال من الوكالة الوطنية المسؤول عن إدارة الكوارث في الولاية لوكالة فرانس برس: "تم العثور على 19 جثة، لا يزال عشرة أشخاص في عداد المفقودين"، بعدما أعاقت الظروف الجوية السيئة عملية البحث.

وأوضحت أنه تمّ استئناف عمليات البحث خلال النهار لكنها تبقى خاضعة للظروف الجوية.

ورغم غياب الدراسات اللازمة لتحديد تأثير التغير المناخي على جبال الهيمالايا، إلا أنّ المتسلقين لاحظوا أنّ الشقوق الجليدية اتّسعت وزادت مساحات المياه في المناطق التي كانت سابقاً مكسوة بالثلوج، إضافة إلى ارتفاع عدد البحيرات الجليدية.