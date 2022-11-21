العثور على 4 عُمانيين فقدوا في عرض البحر

وأوضح رئيس قسم الأسماك بدائرة الأسماك بولاية السويق، محمد الصالحي، أنه "تم العثور على المفقودين الأربعة من قبل أحد المواطنين في بحر المصنعة على بعد 50 ميلًا بحريًا".

والصيادون هم (آدم، وعبدالمجيد، وهاني) أبناء عبدالله الشيادي، وعصام بن علي الصولي.

وأكد المهندس علي الشيادي بتغريدة عبر حسابه على "تويتر"، العثور على الصيادين الأربعة، لافتًا إلى أنهم بصحة جيدة.

وكانت الجمعية العُمانية للصيادين، قد أعلنت، صباح الأحد، فقدان الصيادين العُمانيين الأربعة في عرض البحر عقب خروجهم برحلة صيد على متن قارب وانقطاع الاتصال بهم.

وقالت الجمعية في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" إن "الصيادين الأربعة فُقدوا في بحر عُمان، منذ السبت، وكانوا على متن قارب مسطح مزود بمحرك".

ودعت الجمعية حينها جميع الصيادين الحرفيين ومرتادي البحر إلى "التواصل مع الجهات المختصة في حال وصولهم لأي معلومة تفيد بالوصول إلى المفقودين".

وسبق أن سجلت السلطنة حالات فقدان لصيادين في عرض البحر، ومنها حادثة فقدان شابين، في حزيران/يونيو الماضي، قبالة سواحل منطقة الأشخرة، وهما من سكان نيابة الأشخرة في ولاية جعلان بني بو علي.

وبعد عمليات بحث استمرت 10 أيام متواصلة، أُعلن العثور عليهما بصحة جيدة قبالة السواحل الباكستانية، من قبل صيادين باكستانيين، بعد أن جرفهما التيار إلى تلك المنطقة إثر تعطل محرك قاربهما.