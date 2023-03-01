عشرات القتلى والمصابين بتصادم قطارين في اليونان
لقي 32 شخصاً على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 85 آخرون إصابات مختلفة، بعد حادث تصادم قطارين في اليونان، وفق ما أعلنت إدارة الإطفاء.
وحدث التصادم بين القطارين في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، لكن لا تزال ملابسات الحادث الأكثر دموية من نوعه في اليونان غير واضحة.
وقال حاكم منطقة "ثيساليا" إن قطار ركاب كان متوجها من "أثينا" إلى مدينة "سالونيك الشمالية" وقطار بضائع اصطدما على سرعة عالية قرب مدينة "لاريسا" وسط اليونان.
وتسبب الاصطدام في اندلاع حريق في عدد من عربات الركاب، مما أدى إلى إصابة العديد من الركاب بحروق، وقد نقلوا على وجه السرعة إلى المستشفيات.
وقال ستيرجيوس مينينيس، وهو راكب يبلغ من العمر 28 عاما قفز سالما من بين الحطام: "سمعنا دويا كبيرًا.. (كانت) عشر ثوان مرعبة".
وأضاف: "كنا نتقلب في العربة حتى سقطنا على جانبنا... ثم ساد الذعر.. الكابلات تشتعل.. كانت النيران فورية.. بينما كنا ننقلب كنا نحترق.. كانت النار يمينا ويسارا".
وقال قسطنطينوس أجوراستوس حاكم "ثيساليا" لتلفزيون "سكاي" إن العربات الأربع الأولى من قطار الركاب خرجت عن مسارها، وإن أول عربتين، اندلعت بهما النيران بعد الاصطدام، "دمرتا بالكامل تقريبا".
وقال إن القطارين اندفعا باتجاه بعضهما البعض على نفس المسار، مضيفاً: "كانا يمضيان بسرعة كبيرة ولم يكن أحد (السائقين) يعلم أن الآخر قادم".
وتم إجلاء نحو 250 راكبا بسلام إلى "ثيسالونيكي" في حافلات.
وقال أحد الركاب لمحطة "إي.آر.تي" الحكومية إنه تمكن من الفرار بعد أن كسر نافذة القطار بحقيبة سفره.
وقال شاب تم إجلاؤه إلى جسر قريب لتلفزيون "سكاي": "كان هناك ذعر في العربة والناس يصرخون".
وقال أنجيلوس تسياموراس، وهو راكب آخر، لمحطة "إي.آر.تي": "كان الأمر أشبه بزلزال".
وعرضت محطة "سكاي" التلفزيونية لقطات لعربات خرجت عن مسارها وأصابتها أضرار كبيرة وتحطمت نوافذها، مع وجود أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في الهواء، فضلا عن الحطام المتناثر على الطريق.
وشوهد عمال الإنقاذ وهم يحملون كشافات داخل العربات بحثا عن الركاب المحاصرين.
وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء فاسيليس فارثاكوجيانيس في كلمة نقلها التلفزيون: "إجلاء الركاب جارٍ في ظروف صعبة للغاية نظرا لخطورة اصطدام القطارين".
وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أظهرت لقطات من محطة "إي.آر.تي" موظفي إنقاذ وهم يستخدمون المصابيح المثبتة في الرأس في البحث عن ناجين في المنطقة المحيطة.
وقال أحد عمال الإنقاذ المتطوعين لإي.آر.تي: "نعيش مأساة. نُخرج أناسا أحياء مصابين... هناك قتلى. سنبقى هنا طوال الليل حتى ننتهي.. حتى نعثر على آخر شخص".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 350 شخصا كانوا مسافرين في قطار الركاب الذي خرج من "أثينا" في حوالي السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (0530 بتوقيت جرينتش).
وقالت فرقة الإطفاء إنها أبلغت بالحادث قبل منتصف ليل الثلاثاء بقليل. وكان قطار البضائع مسافرا من "سالونيك" إلى "لاريسا".
وقتل 19 شخصا عام 1972 عندما اصطدم قطاران بالرأس خارج لاريسا.
ويحتاج نظام السكك الحديدية المتقادم في اليونان إلى تحديث في ما يتعلق بالمسارات وأنظمة الإشارات والتحكم الآلي في العديد من المناطق.
وباعت اليونان شركة السكك الحديدية "ترينوز" لشركة "فيروفي ديلو ستاتو إيتالياني" الإيطالية في 2017، في إطار برنامج الإنقاذ الدولي، وتوقعت استثمار مئات الملايين من اليوروهات في البنية التحتية للسكك الحديدية في السنوات المقبلة.
ووفقا لموقع الشركة الإيطالية على الإنترنت، فهي المزود الرئيسي لخدمات النقل بالسكك الحديدية للركاب والشحن في اليونان، وتدير 342 مسارا للركاب والمسارات التجارية يوميا.