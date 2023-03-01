عشرات القتلى والمصابين بتصادم قطارين في اليونان

لقي 32 شخصاً على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 85 آخرون إصابات مختلفة، بعد حادث تصادم قطارين في اليونان، وفق ما أعلنت إدارة الإطفاء.

وحدث التصادم بين القطارين في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، لكن لا تزال ملابسات الحادث الأكثر دموية من نوعه في اليونان غير واضحة.

وقال حاكم منطقة "ثيساليا" إن قطار ركاب كان متوجها من "أثينا" إلى مدينة "سالونيك الشمالية" وقطار بضائع اصطدما على سرعة عالية قرب مدينة "لاريسا" وسط اليونان.

وتسبب الاصطدام في اندلاع حريق في عدد من عربات الركاب، مما أدى إلى إصابة العديد من الركاب بحروق، وقد نقلوا على وجه السرعة إلى المستشفيات.

وقال ستيرجيوس مينينيس، وهو راكب يبلغ من العمر 28 عاما قفز سالما من بين الحطام: "سمعنا دويا كبيرًا.. (كانت) عشر ثوان مرعبة".

وأضاف: "كنا نتقلب في العربة حتى سقطنا على جانبنا... ثم ساد الذعر.. الكابلات تشتعل.. كانت النيران فورية.. بينما كنا ننقلب كنا نحترق.. كانت النار يمينا ويسارا".