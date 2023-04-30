لصوص مسلحون يقتحمون محل بولغري للمجوهرات في باريس

اقتحم لصوص مسلّحون متجر "بولغري" للمجوهرات الفاخرة في ساحة فاندوم الشهيرة بوسط باريس في وضح النهار السبت، وسرقوا قطعًا تقدر قيمتها بملايين اليوروهات، وفق ما ذكرت الشرطة والنيابة العامة.

وقال مصدر في الشرطة نقلًا عن معلومات أولية، إن ثلاثة أشخاص وصلوا على دراجتين ناريتين دخلوا المتجر في الحي السياحي الشهير قرابة الساعة الـ13,45 بالتوقيت المحلي الـ11,45 بتوقيت غرينتش، مضيفًا أن اثنين منهم كانا يحملان بنادق، وأصابا حارس أمن.

وقال مصدر آخر مطَّلع على التحقيق، إن الحجم الكامل للغنيمة والأضرار التي تقدر بملايين اليوروهات ما زالت قيد التقييم.