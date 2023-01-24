بعد أقل من يومين على مجزرة مونتيري بارك.. 7 قتلى بإطلاق نار جديد في كاليفورنيا

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب شخص واحد بجروح خطيرة في حادثي إطلاق نار في مدينة "هاف مون باي" في شمال كاليفورنيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية الاثنين.

ولم يصدر تأكيد رسمي حول عدد الضحايا، لكن قائد شرطة مقاطعة سان ماتيو أعلن أنه يتعامل مع الحادث.

وكتب على تويتر "يستجيب مكتب الشريف لحادث إطلاق نار شهد وقوع عدد من الضحايا في منطقة الطريق السريع 92 وأطراف مدينة هاف مون باي".