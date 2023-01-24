بعد أقل من يومين على مجزرة مونتيري بارك.. 7 قتلى بإطلاق نار جديد في كاليفورنيا
لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب شخص واحد بجروح خطيرة في حادثي إطلاق نار في مدينة "هاف مون باي" في شمال كاليفورنيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية الاثنين.
ولم يصدر تأكيد رسمي حول عدد الضحايا، لكن قائد شرطة مقاطعة سان ماتيو أعلن أنه يتعامل مع الحادث.
وكتب على تويتر "يستجيب مكتب الشريف لحادث إطلاق نار شهد وقوع عدد من الضحايا في منطقة الطريق السريع 92 وأطراف مدينة هاف مون باي".
وأضاف "هناك مشتبه به بإطلاق النار قيد الاحتجاز. لا يوجد حاليا تهديد مستمر على السكان".
ووقع حادثا إطلاق النار في مزارع قريبة من بعضها البعض في جنوب سان فرانسيسكو.
وذكرت قناتا "آي بي سي 7" و"أن بي سي" نقلا عن مصادر أمنية وخاصة أن سبعة أشخاص قتلوا في إطلاق النار.
ويأتي ذلك بعد أقل من 48 ساعة على مجزرة مونتيري بارك التي شهدتها ولاية كاليفورنيا والتي راح ضحيتها 11 شخصا.
وقالت إدارة شرطة مقاطعة لوس انجليس الأمريكية، إن عشرة أشخاص قتلوا في إطلاق نار داخل قاعة للرقص بمدينة مونتيري بارك في ولاية كاليفورنيا في وقت متأخر من مساء السبت، ولكن عدد الضخايا ارتفع الإثنين إلى 11 شخصا.
وفي وقت لاحق عثرت الشرطة على مطلق النار، ميتا في مركبة بيضاء.